У ОВД в Химках, где судили Навального, задержали 13 человек

Полиция задержала не менее 13 человек, которые находились у второго отдела полиции в подмосковных Химках, где суд продлил срок задержания Алексея Навального на 30 суток.

Задержанных отвезли в другое ОВД, в первый отдел полиции Химок, сообщает «Апология протеста» в своем телеграм-канале. К задержанным выехал адвокат «Апологии протеста» Василий Сайкин. «ОВД-Инфо» в то же время сообщает, что во второй отдел полиции выехал адвокат от этой организации Сергей Тельнов.

В этот день сторонников Алексея Навального также задержали в Петербурге. Они устроили у Гостиного двора акцию протеста после продления срока задержания оппозиционера. В Петербурге уже задержали более 50 человек.

Кроме того, одного человека задержали на одиночном пикете в Архангельске.

18 января Химкинский городской суд на выездном заседании, прошедшем в отделе полиции, продлил срок задержания Алексея Навального до 15 февраля. После решения суда Навального отвезли в СИЗО «Матросская тишина».

Навального заключили под стражу по требованию ФСИН, которая добивается, чтобы оппозиционеру заменили условный срок на реальный по в связи с «уклонением от контроля» инспекции.