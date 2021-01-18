Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве, сообщается на сайте МИД РФ.

Они должны покинуть страну в течение двух недель.

Как пояснил МИД, это связано с «безосновательным объявлением „persona non grata“ в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников Посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, „несовместимую с их дипломатическим статусом“».

В начале декабря 2020 года Служба общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов сообщила, что двое сотрудников российского посольства в Гааге занимались «разведывательной деятельностью». Они, по утверждению AIVD, «были офицерами Службы внешней разведки России», работавшими под прикрытием.

По данным AIVD, один из сотрудников посольства занимался шпионажем в сфере науки и техники, а второй был его помощником.

В 2020 году из-за подозрений в шпионаже российских дипломатов выслали Колумбия, Болгария, Австрия, Норвегия, Словакия, Чехия. Во всех случаях Россия предприняла зеркальные меры.