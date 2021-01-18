Компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit впервые успешно запустила свою ракету-носитель с борта модифицированного «боинга»
Источник: twitter/Virgin Orbit
Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона провела успешный запуск ракеты-носителя LauncherOne. Об этом сообщается в твиттере Virgin Orbit.
Испытания такой системы в мае 2020 года закончились неудачей, так как ракета не запустила свои двигатели после сброса с «боинга».
Запуск 17 января компания провела в интересах NASA, уточняет TechCrunch.
Как полагают в Virgin Orbit, разработанная компанией модель запуска будет дешевле, чем традиционные вертикальные пуски ракет-носителей.
Virgin Orbit — компания, которую в 2017 году выделили из Virgin Galactic, компании Брэнсона, планирующей заниматься космическим туризмом.