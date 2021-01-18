Компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit впервые успешно запустила свою ракету-носитель с борта модифицированного «боинга»

Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона провела успешный запуск ракеты-носителя LauncherOne. Об этом сообщается в твиттере Virgin Orbit.

Для вывода ракеты на стартовую высоту компания использует модицицированный Boeing-747. Он в намеченной точке сбрасывает ракету-носитель, которая затем включает собственные двигатели и выводит полезную нагрузку на орбиту. twitter/Virgin Orbit

Испытания такой системы в мае 2020 года закончились неудачей, так как ракета не запустила свои двигатели после сброса с «боинга».

Запуск 17 января компания провела в интересах NASA, уточняет TechCrunch.

Как полагают в Virgin Orbit, разработанная компанией модель запуска будет дешевле, чем традиционные вертикальные пуски ракет-носителей.

Virgin Orbit — компания, которую в 2017 году выделили из Virgin Galactic, компании Брэнсона, планирующей заниматься космическим туризмом.