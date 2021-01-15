Bloomberg рассказало о двух новых MacBook Pro с магнитной зарядкой

Apple планирует в 2021 году выпустить два новых MacBook Pro с более быстрыми процессорами и обновленными дисплеями. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с планами компании.

Новые ноутбуки выпустят в двух размерах экрана: 14-дюймовая модель под кодовым названием J314 и 16-дюймовая версия под внутренним названием J316.

Их оснастят собственными процессорами Apple следующего поколения с большим количеством ядер и улучшенной графикой.

По данным Bloomberg, в ноутбуки вернут магнитный адаптер MagSafe, от которого Apple отказалась пять лет назад, заменив его на порт USB-C.