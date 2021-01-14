В Южном Судане во второй раз задержали россиян, приехавших в страну с Верзиловым и Варламовым

В Южном Судане во второй раз задержали троих россиян, путешествующих вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и блогером Ильей Варламовым. Об этом со ссылкой на Верзилова сообщает «Медиазона».

Задержаны директор Европейской гимназии Иван Богданцев, жена блогера Любовь Варламова и их знакомый Вадим Гинзбург.

«Их привезли на военную базу вместе с представителем министерства печати. Он их сопровождал к племенам, следуя указаниям министерства, которое сказало, что Верзилов и Варламов должны оставаться в отеле, а этих мы повезем на экскурсию. На военной базе говорят, что их оставляют там на ночь», — рассказал Верзилов.

Всех пятерых россиян задерживали 13 января 2021 года, после освобождения их привезли в гостиницу в Джубе (столица Южного Судана).