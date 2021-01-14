Роскомнадзор попросил журналистов переводить неблагозвучные иностранные слова «с позиции высоких профессиональных стандартов»

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте рекомендацию для СМИ по поводу написания неблагозвучных иностранных имен, фамилий и географических названий.

Соответствующее заявление появилось после того, как управление ведомства по Саратовской области потребовало от агентства «Свободные новости» удалить комментарий под постом, где читатели играли в города. Один из пользователей написал на русском сокращенное название мексиканского города Охуэлос-де-Халиско (по-испански Ojuelos de Jalisco). В Роскомнадзоре его сочли нецензурным, после чего редакция удалила комментарий.

В заявлении ведомства говорится, что написание иностранных слов, которые на русском созвучны нецензурным, не подпадает под действие закона о СМИ, но «зачастую становится элементом привлечения повышенного внимания к материалам СМИ».

Выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ. Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой.