Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые за месяц

Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вечером 14 января опустился ниже 89 рублей впервые с 14 декабря 2020 года.

К 17:50 мск европейская валюта стоила 88,96 рубля.

Доллар также дешевеет к рублю, на торгах днем 14 января американская валюта опускалась до 73,22 рубля. На открытии торгов доллар стоил 73,77 рубля.

По мнению экспертов, опрошенных «Интерфаксом», поддержку рублю оказывают в том числе заявления ЦБ о «менее очевидной», чем летом 2020 года, целесообразности снижения ключевой ставки.