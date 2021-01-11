В Москве задержали людей, пришедших на приговор Азату Мифтахову

Полиция Москвы задержала не менее восьми человек, пришедших к зданию Головинского районного суда на оглашение приговора аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову, которого обвиняют в хулиганстве .

Как сообщает «ОВД-Инфо», многих из задержанных увезли в полицию для проверки на предмет кражи. Среди задержанных — бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов, которому полицейские при задержании сказали, что он похож на человека в розыске, пишет DOXA. По аналогичной причине задержан другой фигурант «московского дела» Владислав Барабанов.

Приговор Азату Мифтахову и двум другим обвиняемым Елене Горбань и Андрею Ейкину собирались огласить в полдень 11 января, но заседание перенесли на 18 января.

В декабре государственный обвинитель попросил приговорить Мифтахова к шести годам заключения в колонии общего режима, Горбань — к четырем годам условно, Ейкина — к двум годам условно.

Следствие считает, что фигуранты дела о поджоге офиса «Единой России» в Москве состояли в анархистском движении «Народная самооборона», которое связывают с терактом у здания ФСБ в Архангельске.

В поддержку Азата Мифтахова выступили сотни ученых с мировым именем, в том числе известный философ и лингвист Ноам Хомский.