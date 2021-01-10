Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапе кубка мира в Оберхофе.

В составе сборной дистанцию бежали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Занявшие второе место норвежцы отстали от россиян на семь десятых секунды. Третье место в эстафете заняла сборная Франции.

Победа прервала рекордную серию сборной России на этапах кубка мира без медалей — она длилась 43 гонки. В последний раз награду команде приносил Александр Логинов, выигравший бронзу в гонке преследования 16 февраля 2020 года.