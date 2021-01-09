Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Актриса Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил ее представитель Ефим Спектор.

«Она уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована после положительного результата на коронавирус», — сказал Спектор, уточнив, что Ахеджакова находится в обычной, а не реанимационной палате.

«Она нормально держится», — добавил собеседник ТАСС.

Ахеджаковой 82 года, за свою карьеру она сыграла более 50 ролей в кино.