В Подмосковье загорелся склад мебельной фабрики. Площадь пожара достигла восьми тысяч квадратных метров
Источник: ГУ МЧС по Московской области
В Московской области на станции Бронницы произошел крупный пожар на территории мебельной фабрики «Бротекс».
По данным регионального управления МЧС, загорелся ангар, где хранились пиломатериалы. Площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.
К 10:00 возгорание удалось локализовать. В тушении пожара, которому был присвоен повышенный ранг опасности, задействованы 25 единиц техники и более 80 человек.
Данными о пострадавших МЧС не располагает.