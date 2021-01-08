В Подмосковье загорелся склад мебельной фабрики. Площадь пожара достигла восьми тысяч квадратных метров

В Московской области на станции Бронницы произошел крупный пожар на территории мебельной фабрики «Бротекс».

ГУ МЧС по Московской области

По данным регионального управления МЧС, загорелся ангар, где хранились пиломатериалы. Площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров.

К 10:00 возгорание удалось локализовать. В тушении пожара, которому был присвоен повышенный ранг опасности, задействованы 25 единиц техники и более 80 человек.

Данными о пострадавших МЧС не располагает.