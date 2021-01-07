От коронавируса в России, по данным оперативного штаба, умерли более 60 тысяч человек

В России с начала распространения новой коронавирусной инфекции от COVID-19 умерли 60 457 человек, сообщил 7 января федеральный оперативный штаб. За прошедшие сутки, по данным штаба, от COVID-19 скончались 506 человек.

Всего, по данным на 7 января, в России с марта выявлено 3 332 142 случая коронавирусной инфекции, 2 709 452 человека, у которых был диагностирован COVID-19, считаются выздоровевшими.

У федерального штаба по борьбе с коронавирусом и Росстата разные данные о смертности от COVID-19. Росстат еще в первой половине декабря объявлял, что от коронавируса умерли 78,6 тысячи человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла расхождение данных федерального оперативного штаба и Росстата разными методиками подсчета.