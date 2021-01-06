Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею. Россия уступила Финляндии в матче за бронзу

Молодежная сборная США стала победителем чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

В финале турнира, проходившего в Эдмонтоне в ночь на 6 января, американцы обыграли со счетом 2:0 сборную Канады. Шайбы забросили Алекс Туркотт (14-я минута) и Тревор Зеграс (21-я минута).

Для команды США эта победа стала пятой в истории молодежных турниров. Ранее они побеждали в 2004, 2010, 2013 и 2017 годах.

В матче за третье место, проходившем перед финалом, команда Финляндии обыграла сборную России со счетом 4:1. У финнов отличились Антон Лунделл (26-я и 59-я минуты), Микко Петман (42-я минута) и Юусо Парссинен (60-я минута). Две последние шайбы финские хоккеисты забросили в пустые ворота. У россиян голом отметился Илья Сафонов (7-я минута).

Сборная России не выигрывала молодежный чемпионат мира по хоккею с 2011 года. В прошлом году россияне были серебряными призерами, уступив в финале канадцам.