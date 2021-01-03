Полиция Нижегородской области возбудила в отношении жителя села Зверево Геннадия Толчонкова уголовное дело по о незаконной рубке лесных насаждений из-за сбора .

Толчонков рассказал местному телеканалу «Че», что дело возбудили после того, как он собрал 13 стволов деревьев — «сухостой» и «гнилушки». По словам мужчины, он нашел несколько деревьев, поваленных ветром, после чего отпилил корни и макушки и вывез стволы домой. «Ну, корни-то уже мертвые, вот, — сказал он журналистам, показывая на отпиленные корни. — Вот, они ломаются даже, всё. Они черные здесь».

Об уголовном преследовании жителя села Зверево Кстати Новости Нижнего Новгорода

Местный житель утверждает, что, по версии МВД, он повалил деревья трактором. После начала расследования полицейские изъяли у Толчонкова трактор и пилу. По словам обвиняемого, он предлагал провести эксперимент, чтобы проверить, может ли трактор повалить дерево, но в полиции отказались.

Ведущий специалист Бутурлинского межрайонного лесничества Вячеслав Осин рассказал журналистам, что именно он написал в полицию заявление о незаконной рубке леса. Он отметил, что подал заявление не в отношении Толчонкова, а по факту нарушения. «Полиция по этому поводу приняла решение, не я принимал решение», — отметил специалист лесничества.

Руководитель лесничества Владимир Фарофонтов, в свою очередь, сказал, что «свежий ветровал» деревьев — это не сбор . «Валежная древесина — это в лучшем случае или древесина дровяная, или же вообще неликвидная древесина», — сказал Фарофонтов.

С 1 января 2019 года в России разрешен свободный сбор валежника. Депутаты Госдумы внесли соответствующие поправки в Лесной кодекс в апреле 2018 года. В Рослесхозе еще в 2016 году говорили, что не считают валежник платным лесным ресурсом, поэтому граждане могут собирать его свободно и бесплатно.