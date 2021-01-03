Полиция Нижегородской области возбудила в отношении жителя села Зверево Геннадия Толчонкова уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений из-за сбора валежника.
Толчонков рассказал местному телеканалу «Че», что дело возбудили после того, как он собрал 13 стволов деревьев — «сухостой» и «гнилушки». По словам мужчины, он нашел несколько деревьев, поваленных ветром, после чего отпилил корни и макушки и вывез стволы домой. «Ну, корни-то уже мертвые, вот, — сказал он журналистам, показывая на отпиленные корни. — Вот, они ломаются даже, всё. Они черные здесь».
Местный житель утверждает, что, по версии МВД, он повалил деревья трактором. После начала расследования полицейские изъяли у Толчонкова трактор и пилу. По словам обвиняемого, он предлагал провести эксперимент, чтобы проверить, может ли трактор повалить дерево, но в полиции отказались.
Ведущий специалист Бутурлинского межрайонного лесничества Вячеслав Осин рассказал журналистам, что именно он написал в полицию заявление о незаконной рубке леса. Он отметил, что подал заявление не в отношении Толчонкова, а по факту нарушения. «Полиция по этому поводу приняла решение, не я принимал решение», — отметил специалист лесничества.
Руководитель лесничества Владимир Фарофонтов, в свою очередь, сказал, что «свежий ветровал» деревьев — это не сбор валежника. «Валежная древесина — это в лучшем случае или древесина дровяная, или же вообще неликвидная древесина», — сказал Фарофонтов.
С 1 января 2019 года в России разрешен свободный сбор валежника. Депутаты Госдумы внесли соответствующие поправки в Лесной кодекс в апреле 2018 года. В Рослесхозе еще в 2016 году говорили, что не считают валежник платным лесным ресурсом, поэтому граждане могут собирать его свободно и бесплатно.