В Москве уволили главу ГИБДД

Глава Госавтоинспекции Москвы, полковник полиции Юрий Дроганов уволен со своей должности, сообщает «Интерфакс». По сведениям источника ТАСС, Дроганов, занимавший пост с ноября 2019 года, был уволен указом президента.

На сайте ГИБДД указано, что временным исполняющим обязанности главы управления в Москве является полковник полиции Алексей Диокин.

Причины увольнения Дроганова не уточняются.

Как обращает внимание Znak.com, 31 декабря вышел материал «Русской службы Би-би-си», в котором утверждается, что руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные о передвижении кортежей первых лиц государства через групповые чаты в WhatsApp.