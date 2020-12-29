В Госдуму внесли законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Документ (.pdf) опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Он предлагает дополнить соответствующим положением закон «О связи».

Порядок формирования перечня социально значимых ресурсов определит правительство РФ.

Предоставить россиянам бесплатный доступ к социально значимым сайтам в январе 2020 года предложил президент РФ Владимир Путин.

В апреле 2020-го Минкомсвязи объявило о начале эксперимента с бесплатным доступом к более чем 300 сайтам. Эксперимент должен закончиться 31 декабря 2020 года.

В список (.pdf) участников эксперимента вошли в том числе «Госуслуги», сайты Госдумы и правительства, сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, а также сайты таких СМИ как «Интерфакс», «Коммерсант», Life, Первого канала, RT и НТВ.