У интернет-магазинов начались проблемы с обработкой заказов перед праздниками

Пользователи российских интернет-магазинов столкнулись со сложностями при получении заказов перед праздниками, пишет «Коммерсант».

Задержки с доставкой испытывают клиенты Wildberries, у IKEA и Ozon возникли проблемы с доступностью товаров. Например, в Ozon заканчиваются елки, в компании объясняют это «любовью россиян совершать такие покупки в последний момент».

В 2019-м клиенты интернет-магазинов тоже жаловались на перенос сроков доставки, но в 2020 году ситуация осложнилась еще и из-за ограничений на время эпидемии, добавляет издание.

«Операторы общепита, которые из-за ограничений в офлайн активно обслуживают потребителей через агрегаторы, увеличивая таким образом нагрузку на курьеров, нехватку которых сейчас испытывают все», — передает «Коммерсант» слова гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова.

Партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников сказал газете, что в ноябре количество онлайн-заказов выросло год к году на 60% без учета ресторанной еды и продуктов питания. В декабре, по его данным, динамика оказалась еще выше.