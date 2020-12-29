У интернет-магазинов начались проблемы с обработкой заказов перед праздниками

Пользователи российских интернет-магазинов столкнулись со сложностями при получении заказов перед праздниками, пишет «Коммерсант».
Задержки с доставкой испытывают клиенты Wildberries, у IKEA и Ozon возникли проблемы с доступностью товаров. Например, в Ozon заканчиваются елки, в компании объясняют это «любовью россиян совершать такие покупки в последний момент».
В 2019-м клиенты интернет-магазинов тоже жаловались на перенос сроков доставки, но в 2020 году ситуация осложнилась еще и из-за ограничений на время эпидемии, добавляет издание.
«Операторы общепита, которые из-за ограничений в офлайн активно обслуживают потребителей через агрегаторы, увеличивая таким образом нагрузку на курьеров, нехватку которых сейчас испытывают все», — передает «Коммерсант» слова гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова.
Мэр Москвы Сергей Собянин осенью говорил, что из-за пандемии количество трудовых мигрантов в городе снизилось год к году примерно на 40%. Источник «Ъ» среди операторов доставки также жаловался на дефицит курьеров.
Партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников сказал газете, что в ноябре количество онлайн-заказов выросло год к году на 60% без учета ресторанной еды и продуктов питания. В декабре, по его данным, динамика оказалась еще выше.