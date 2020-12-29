Россия запретила въезд руководству немецкой разведки

Россия запретила въезд руководителям «силовых и разведывательных структур» министерства обороны Германии, сообщается на сайте МИД РФ.

Кому именно запрещен въезд, МИД не уточнил.

Такое решение внешнеполитическое ведомство приняло в ответ на санкции Евросоюза из-за кибератак на парламент Германии в 2015 году.

В ЕС уверены, что к атакам причастна российская разведка.

Как утверждает российский МИД, немецкая сторона «на самом деле никогда не была заинтересована в реальном расследовании» атак.

ЕС в октябре 2020 года ввел санкции в отношении начальника ГРУ Игоря Костюкова, офицера ГРУ Дмитрия Бадина и подразделения ГРУ 26165, которое считают группировкой хакеров Fancy Bear.