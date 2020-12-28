В Волгограде пьяный военный на БМП снес забор в аэропорту. Его лишили водительских прав

Волгоградский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения военнослужащего контрактной службы Александра Жеребцова, который в октябре на боевой машине пехоты БМП-3 снес забор и выехал на территорию международного аэропорта Волгограда. Об этом пишет «Коммерсант».

Ефрейтор Жеребцов снес бетонный забор днем 20 октября. В тот день военные должны были перегнать БМП-3 из одной воинской части в другую. По словам Жеребцова, вместе с товарищем он начал пить водку до того, как сел за штурвал БМП-3, а продолжил уже во время движения. По одной из версий, военные отстали от колонны, решили сократить путь, заблудились и заехали на территорию аэропорта.

Жеребцов проехал по территории аэропорта около полутора километров, прежде чем у него закончилась солярка, после чего его задержали сотрудники службы безопасности аэропорта. Медицинское освидетельствование, проведенное спустя примерно пять часов после происшествия, показало, что военный находился в состоянии легкого опьянения.

Александр Жеребцов признал вину. Суд на полтора года лишил его права управлять как военными, так и гражданскими транспортными средствами. «Коммерсант» отметил, что срок действия прав Жеребцова истекал в январе 2021 года.

В аэропорту Волгограда сообщили, что сейчас забор уже восстановлен. Кто это сделал, там уточнять не стали.