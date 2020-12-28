В Волгограде пьяный военный на БМП снес забор в аэропорту. Его лишили водительских прав

Волгоградский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения военнослужащего контрактной службы Александра Жеребцова, который в октябре на боевой машине пехоты БМП-3 снес забор и выехал на территорию международного аэропорта Волгограда. Об этом пишет «Коммерсант».
Ефрейтор Жеребцов снес бетонный забор днем 20 октября. В тот день военные должны были перегнать БМП-3 из одной воинской части в другую. По словам Жеребцова, вместе с товарищем он начал пить водку до того, как сел за штурвал БМП-3, а продолжил уже во время движения. По одной из версий, военные отстали от колонны, решили сократить путь, заблудились и заехали на территорию аэропорта.
Жеребцов проехал по территории аэропорта около полутора километров, прежде чем у него закончилась солярка, после чего его задержали сотрудники службы безопасности аэропорта. Медицинское освидетельствование, проведенное спустя примерно пять часов после происшествия, показало, что военный находился в состоянии легкого опьянения.
Александр Жеребцов признал вину. Суд на полтора года лишил его права управлять как военными, так и гражданскими транспортными средствами. «Коммерсант» отметил, что срок действия прав Жеребцова истекал в январе 2021 года.
В аэропорту Волгограда сообщили, что сейчас забор уже восстановлен. Кто это сделал, там уточнять не стали.
По данным «Ъ», опасный для авиации рейд мотострелка мог продолжаться довольно долго, так как остановить бронированную машину у службы безопасности авиапредприятия просто было нечем, но, к счастью, в ее баках закончилась солярка.