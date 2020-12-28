В России в рамках реформы госаппарата сократят 37 заместителей руководителей федеральных органов

Правительство РФ утвердило постановление об оптимизации штатов федеральных органов власти, предусматривающее сокращение должностей 37 заместителей руководителей федеральных органов.

Также в рамках реформы госаппарата в федеральных органах, подчиняющихся правительству, планируется сократить 74 структурных подразделения, выполняющих обеспечивающие функции.

«Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда», подчеркивается в опубликованном на сайте правительства сообщении. Само постановление кабинет министров обещает опубликовать позднее.

О реформе госаппарата глава правительства Михаил Мишустин объявил в середине ноября. Начать оптимизацию штатов министерств и ведомств планируется с 1 января, а завершить — к 1 мая. В рамках оптимизации штат центральных аппаратов предполагается сократить на 5%, а территориальных органов — на 10%. «Делать будем это за счет в основном вакантных позиций», — заявлял Мишустин.

В сентябре 2019 года первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко сообщала, что в стране 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские служащие регионов.