Российские хоккеисты впервые с 2012 года не забили ни одного гола в матче молодежного чемпионата мира

Сборная России проиграла команде Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча, проходившая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 0:2. Это первое поражение российских хоккеистов на турнире.

Голы забили Филип Коффер (37-я минута) и Мартин Ланг (46).

Молодежная сборная России не забила ни одного гола в матче мирового чемпионата впервые с 2012 года, когда россияне проиграли команде Швеции в финале турнира со счетом 0:1.

После двух матчей в группе B у России 3 очка: в первой встрече на турнире российская сборная победила США со счетом 5:3.

В следующем матче, 30 декабря, сборная России встретится с командой Австрии, начало встречи — 5:30 утра мск.