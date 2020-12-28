Российские хоккеисты впервые с 2012 года не забили ни одного гола в матче молодежного чемпионата мира
Источник: ТАСС
Сборная России проиграла команде Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча, проходившая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 0:2. Это первое поражение российских хоккеистов на турнире.
Голы забили Филип Коффер (37-я минута) и Мартин Ланг (46).
Молодежная сборная России не забила ни одного гола в матче мирового чемпионата впервые с 2012 года, когда россияне проиграли команде Швеции в финале турнира со счетом 0:1.
После двух матчей в группе B у России 3 очка: в первой встрече на турнире российская сборная победила США со счетом 5:3.
В следующем матче, 30 декабря, сборная России встретится с командой Австрии, начало встречи — 5:30 утра мск.