В Петербурге у консульства Беларуси задержали 14 человек в 139-й день протестов против Лукашенко

По меньшей мере 14 человек задержали у консульства Беларуси в Петербурге, сообщает «МБХ медиа». Полицейские объяснили задержание тем, что люди участвовали в несогласованной протестной акции.

Среди задержанных оказались корреспонденты изданий «Северо-Запад. МБХ медиа» и «Север.Реалии». Одного из журналистов задержали, несмотря на то, что он показал пресс-карту.

«МБХ медиа» отмечает, что за день до этого, 25 декабря, полицейские запретили уроженцам Беларуси, живущим в Петербурге, собираться у здания диппредставительства в национальной атрибутике и скандировать лозунги. При этом, как сообщил представитель белорусского землячества Артур Грунтов, им разрешили стоять у здания без флагов и прочей атрибутики.

Издание подчеркнуло, что белорусы, живущие в Петербурге, 139 дней подряд выходят к зданию консульства Беларуси с требованием отставки Александра Лукашенко.

Поправка. Первоначально в новости говорилось, что людей задержали у посольства Беларуси. Это не так, речь о консульстве. Редакция приносит извинения.