16-летняя Анна Щербакова третий раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Она поставила мировой рекорд, но его не засчитали

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль чемпионата России по фигурному катанию, проходившего в Челябинске.

Щербакова лидировала на чемпионате после короткой программы. 26 декабря за произвольный прокат она получила 183,79 балла, набрав по сумме двух программ 264,10 балла.

Короткая программа Анны Щербаковой Первый канал

Произвольная программа Анны Щербаковой Первый канал

Как сообщает «Р-Спорт», результаты Щербаковой в произвольной программе и по сумме прокатов оказались выше , но рекорд фигуристки не засчитают, поскольку российский чемпионат проходил не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России. До этого она побеждала на национальных чемпионатах по фигурному катанию в 2018 и 2019 годах. В 2019-м рекорды Щербаковой на чемпионате также не засчитали.