16-летняя Анна Щербакова третий раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Она поставила мировой рекорд, но его не засчитали

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль чемпионата России по фигурному катанию, проходившего в Челябинске.
Щербакова лидировала на чемпионате после короткой программы. 26 декабря за произвольный прокат она получила 183,79 балла, набрав по сумме двух программ 264,10 балла.
Как сообщает «Р-Спорт», результаты Щербаковой в произвольной программе и по сумме прокатов оказались выше мировых рекордов, но рекорд фигуристки не засчитают, поскольку российский чемпионат проходил не под эгидой Международного союза конькобежцев.
Второе место заняла Камила Валиева, которая также превысила мировые рекорды как в произвольной программе (174,02), так и по набранным баллам в сумме (254,01). Замкнула тройку призеров Трусова (246,37), превзошедшая мировое достижение в произвольной программе (170,61).
Анна Щербакова стала трехкратной чемпионкой России. До этого она побеждала на национальных чемпионатах по фигурному катанию в 2018 и 2019 годах. В 2019-м рекорды Щербаковой на чемпионате также не засчитали.