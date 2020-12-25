Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский задержан по подозрению в растрате

Московская полиция задержала основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемого в особо крупной растрате.

В ближайшее время, сообщает «Интерфакс», Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о заключении Масловского под стражу. Подробности обвинения в суде не раскрыли.

По данным источника агентства, Масловского подозревают в растрате денежных средств компании «на сумму не менее 95 миллионов рублей».

Вечером 24 декабря источники ТАСС, «Интерфакса» и РБК сообщали, что в московском офисе «Покровского рудника» (дочернее предприятие Petropavlovsk) проходят обыски, а Масловский доставлен на допрос. Источники РБК сообщали, что Масловского подозревают в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы при помощи сделок с недвижимостью по завышенной цене. Официально правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

Утром 25 декабря после сообщений о задержании Масловского акции Petropavlovsk на Московской бирже подешевели более чем на 3%. По состоянию на 12:30 мск, ценные бумаги золотодобывающей компании стоят на 2% дешевле уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области.

В Petropavlovsk, напоминают «Ведомости», уже почти полгода продолжается корпоративный конфликт. В июне часть акционеров компании не поддержали назначение Масловского в совет директоров, а затем собрание акционеров «инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора».