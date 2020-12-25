На турнире ММА в Москве произошла массовая драка, вмешалась полиция

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили на турнире Fight Nights Global Winter Cup потасовку, которая переросла в массовую драку, сообщает «Матч ТВ».

Перепалка между бойцами началась после того, как Минеев вызвал Измаилова на бой. Оба спортсмена присутствовали на турнире как зрители.

После того, как спор между бойцами перерос в драку, в октагон выбежали болельщики. Их разняли сотрудники полиции и ОМОНа, сообщает РИА Новости.

Турнир был прерван. Исмаилов в результате драки получил легкое повреждение носа. Ни он, ни Минеев не стали обращаться за медицинской помощью, пишет ТАСС.

По информации РИА Новости, Исмаилова доставили в отделение полиции для разбирательства.

На счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет 14 побед, одно поражение и одну ничью.

Минеев и Исмаилов провели бой в 2018 году. Поединок завершился вничью.