Михаил Гуцериев заплатит 14 миллиардов рублей по иску из-за санации Бинбанка

Бывший акционер Бинбанка, бизнесмен выплатит более 14,2 миллиарда рублей по мировому соглашению с принадлежащим ЦБ банком «Открытие». Об этом сообщает корреспондент «Прайм» из зала суда.

Сумма будет выплачена двумя платежами. Первый из них «Открытие» должно получить до 15 июня 2021 года.

Арбитражный суд Москвы пока не утвердил мировое соглашение. Если оно будет одобрено, солидарные требования к остальным пяти ответчикам по иску «Открытия» уменьшатся на 14,2 миллиарда рублей.

Несколько дней назад сумму мирового соглашения между «Открытием» и Гуцериевым сообщил РБК со ссылкой на источники. Ее подтвердил глава «Открытия» Михаил Задорнов.

В 2017 года собственники Бинбанка попросили Центробанк о санации. На тот момент Бинбанк контролировали основатель группы компаний «Сафмар» Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов.

В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 миллиардов рублей и стал его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому банку «Открытие».

В сентябре 2020 года ЦБ потребовал взыскать с пользу «Открытия» 85,4 миллиарда рублей с шести бывших бенефициаров и управляющих Бинбанка, включая Гуцериева и Шишканова. В такую сумму ЦБ оценил убытки, понесенные в результате санации Бинбанка.

Одновременно с подачей иска банк «Открытие» и Гуцериев договорились о заключении мирового соглашения.