Власти Петербурга разрешили общепиту открыть зимние террасы. На них можно будет расставить столы, стулья и зонты

Заведения общепита Санкт-Петербурга смогут открыть зимние террасы в период с 25 декабря по 10 января. Это предусмотрено постановлением губернатора города Александр Беглова, пишет «Фонтанка».

На зимних террасах можно будет расставить уличную мебель, включая зонты. Власти согласуют открытие таких террас в упрощенном порядке. При этом площадь террасы не должна превышать площадь самого заведения.

Работа зимних террас в ночное время в постановлении не предусмотрена, отмечает «Интерфакс».

В начале декабря власти Петербурга объявили, что из-за коронавируса заведениям общепита будет запрещено работать с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они должны будут закрываться в 19:00.

Некоторые рестораторы выступили против ограничений. Предприниматель Александр Коновалов заявил об организации проекта «Карта сопротивления». Он представлял собой карту заведений, работающих вопреки запретам властей.

В Петербурге прошел рейд по барам, в ходе которого силовики избили и задержали нескольких сотрудников бара Commode. После этого Кремль призвал петербургских чиновников договориться с рестораторами. Смольный анонсировал, что в качестве одной из мер поддержки общепиту могут разрешить открывать зимние террасы.

Сейчас в Петербурге почти 83 тысячи активных случаев коронавируса — среди российских городов больше зараженных только в Москве. Власти Петербурга сообщали о нехватке свободных коек для пациентов.