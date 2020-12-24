В Татарстане полицейский получил четыре года колонии по делу о рабском труде

Аксубаевский районный суд Татарстана приговорил бывшего оперуполномоченного Динара Гафиятова к четырем годам колонии общего режима по делу об использовании рабского труда. Об этом «Медузе» сообщили в «Зоне права».

Как следует из карточки дела на сайте суда, Гафиятову инкриминировали превышение должностных полномочий с угрозой насилия и использование рабского труда, который привел к тяжкому вреду для здоровья потерпевшего.

В июле 2019 года житель Татарстана Идрис Садыков заявил, что Динар Гафиятов с братом Ленаром (тоже полицейским) в мае задержали его и увезли на ферму их отца. Там его три недели заставляли работать. Садыков утверждал, что его избивали и угрожали «повесить» на него преступление, если он сбежит. Прокуратура требовала для Гафиятова 14 лет колонии.

В сообщении СК о завершении расследования обвиняемым назван только один полицейский, какой-либо еще сотрудник МВД нигде не упоминается.

В СК также сообщали, что дело на отца оперуполномоченного выделили в отдельное производство и приостановили из-за его болезни. В «Зоне права» говорят, что отец полицейского в «ближайшее время также предстанет перед судом».

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