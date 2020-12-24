В диссертации бывшего главврача омской больницы, где лечили Навального, нашли около 10% некорректных заимствований

Проект «Диссернет» нашел некорректные заимствования в диссертации омского министра здравоохранения, бывшего главного врача больницы № 1 Омска Александра Мураховского.

На это обратил внимание региональный штаб политика Алексея Навального. В штабе уверены, что в диссертации Мураховского «огромное количество плагиата».

В работе из 202 страниц «Диссернет» нашел заимствования на 13 (около 7,5%). Проект заключил, что «масштабные заимствования пока не обнаружены».

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. В августе 2020-го в больницу скорой помощи Омска, которой он на тот момент руководил, попал Алексей Навальный (ему стало плохо в самолете Томск — Москва).

Из Омска Навального увезли на лечение в берлинскую клинику, которая пришла к выводу, что политика отравили веществом класса «Новичок». Омские врачи говорили, что отравляющих веществ в организме Навального не нашли.