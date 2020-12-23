Команда «Формулы-1», за которую выступает Никита Мазепин, отказалась расторгнуть с ним контракт. Этого требовали из-за видео, где он хватает подругу за грудь

Команда «Формулы-1» «Хаас» не будет расторгать контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным из-за , где он хватает свою подругу за грудь. Об этом говорится в пресс-релизе команды.

Команда Haas F1 хотела бы еще раз подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер будут нашими пилотами в 2021 году. Что касается нашего предыдущего заявления о Мазепине [с осуждением его поведения и публикации видео], то этот вопрос был решен внутри команды. Дальнейших комментариев не последует.

Отстранения Мазепина от гонок требовали многие болельщики, которые посчитали произошедшее на видео харассментом. Соответствующая петиция на Change.org набрала 43 тысячи голосов, в соцсетях распространился хэштег #WeSayNoToMazepin. Сама девушка поддержала гонщика, подчеркнув, что они старые друзья, а все происходящее было шуткой.

Видео было опубликовано менее чем через две недели после того, как Мазепин и «Хаас» заключили контракт. Россиянин пока не провел ни одной гонки в «Формуле 1» — сейчас в чемпионате межсезонье; соревнования возобновятся в марте.

Никита Мазепин — четвертый россиянин в «Формуле-1». Он — сын владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, состояние которого оценивается в 1,3 миллиарда долларов.