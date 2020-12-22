Собянин оказался выше Путина в рейтинге доверия москвичей к политикам

Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на первом месте среди московских политиков, которым доверяют жители города. Результаты соответствующего публикует «Левада-центр».

Фамилию Собянина при ответе на просьбу «Назовите несколько московских политиков, общественных деятелей, которым вы больше всего доверяете» назвали 19% респондентов, на втором месте оказался президент РФ Владимир Путин — 18%. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского упомянули 9% опрошенных, основателя ФБК Алексея Навального и министра обороны Сергея Шойгу — по 5%.

При этом в ответе на вопрос, за кого бы они проголосовали на президентских выборах, если бы они состоялись в это воскресенье, Путина назвали 29% московских респондентов, а Собянина — лишь 1%. Жириновский получил бы 5% голосов москвичей, Навальный и лидер КПРФ Геннадий Зюганов — по 3%.

Социологи также зафиксировали падение рейтингов одобрения деятельности Собянина: о «хорошем впечатлении» от его работы сообщили 32% респондентов, об «очень хорошем» — 10%. Такими низкими в последний раз эти цифры были в 2017 году. Также на минимумах за несколько лет оказались степени доверия к Путину, Мосгордуме и муниципальным депутатам.

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