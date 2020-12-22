Следственный комитет по Петербургу назвал причину смерти ученого-биолога Александра Каганского — он умер в результате травм, полученных при падении с большой высоты, сообщается на сайте СК. В сообщении следствия имя погибшего не названо, по данным «Фонтанки», речь идет о Каганском.

В СК отметили, что не смогли подтвердить, что 45-летний житель Петербурга, друг детства Каганского, задержанный после его смерти, причастен к преступлению. Его отпустили после двух суток предварительного задержания.

Следствием проводятся активные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Рассматриваются различные версии, в том числе версия суицида.

Полураздетого Александра Каганского нашли мертвым 19 декабря возле дома в Калининском районе Петербурга. Он выпал из окна 14-го этажа. На его теле обнаружили ножевые ранения. Следствие возбудило дело по статье об убийстве.

Друг детства Каганского, задержанный после его смерти, заявил следователям, что не нападал на ученого с ножом. Он рассказал, что утром 19 декабря, проснувшись после застолья, Каганский ушел в ванную комнату, после чего вышел оттуда «не очень вменяемый» и взялся за нож, писала «Фонтанка».

Александр Каганский — один из ведущих российских ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии. В последние годы работал в Дальневосточном федеральном университете. Также работал в Московском физико-техническом институте, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Национальном институте рака (США) и Эдинбургском университете (Великобритания).