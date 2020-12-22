Подполковник ФСО покончил с собой в Москве

Подполковник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой в Москве, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, тело подполковника обнаружили утром 21 декабря на улице Цандера. Дома у него нашли предсмертную записку, добавил собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, в записке офицер сообщил, что «свел счеты с жизнью по личным причинам, не связанным со службой». СК Москвы начал доследственную проверку.

В конце ноября 2020 года сотрудник ФСО покончил с собой во время несения службы на территории Кремля.

По данным Baza, его звали Михаил Захаров, причиной самоубийства «могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки». Как утверждал источник издания, Захаров покончил с собой после того, как ему сообщили, что «он будет вынужден выйти на службу девятый день подряд».