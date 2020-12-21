«Дождь» сообщил, что в школы Москвы направили анкету с вопросами об участии учителей в митингах. В мэрии отрицают свою причастность

Департамент образования Москвы разослал по городским школам опросник о политической активности учителей, сообщил «Дождь», в распоряжении которого оказалась анкета. Подлинность опросника подтвердили учителя двух московских школ.

В анкете среди прочего есть вопрос об участии учителей в митингах, «как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти». У анкетируемых также спрашивают, обсуждали ли они с учениками события в стране и мире. Есть также такой вопрос:

«Одни говорят, что политическая ситуация в стране должна быть изменена радикальными и революционными мерами. Другие считают, что преобразования должны быть постепенными. Третьи утверждают, что на данный момент изменения не нужны. Какой позиции придерживаетесь лично вы?».

Анкета для учителей, как указывают авторы, направлена на исследование жизненных и образовательных траекторий, отметил «Дождь». Руководители школ шлют анкету подчиненным и «настойчиво просят пройти опрос», говорят источники телеканала.

Опрос сходной структуры проводят среди старшеклассников и их родителей, сообщил руководитель лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Обновление. В департаменте образования Москвы сообщили «Интерфаксу», что ведомство не рассылало по школам вопросы об участии учителей в митингах. В пресс-службе ведомства отметили, что центр социологических исследований РАНХиГС самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании. «Содержание анкеты самостоятельно определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится центром социологических исследований», — сказали в департаменте.