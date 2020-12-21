Иркутские бизнесмены поставили перед зданием областного правительства виселицу

Иркутские предприниматели установили перед зданием областного правительства виселицу с манекеном, изображающим бизнес. Об этом пишет «Тайга.Инфо».

Таким образом бизнесмены «отреагировали на ограничения, установленные чиновниками» на время эпидемии COVID-19, утверждает издание.

Фотографии виселицы с манекеном опубликовало сообщество «Инцидент Иркутск».

«Тайга.Инфо» добавляет, что 21 декабря иркутский губернатор Игорь Кобзев должен провести совещание «о необходимости введения отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса» во время пандемии.

Какими именно ограничениями недовольны предприниматели, поставившие виселицу перед зданием правительства, не уточняется.

В Иркутской области из-за эпидемии COVID-19 с середины октября 2020 года запрещена ночная работа кафе и ресторанов (заведения могут работать только до 23:00). Торговые центры, кинотеатры, школы в регионе работают. Губернатор Игорь Кобзев 18 декабря заявлял, что локдаун в регионе вводить не планируют.

По официальным данным на 21 декабря, в Иркутской области коронавирусной инфекцией заразились 38,1 тысячи человек, умерли за время эпидемии 1093 человека. За сутки к 21 декабря в регионе зарегистрировали 271 новый случай заболевания COVID-19.