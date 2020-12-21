«Доверия у нас все меньше». МИД России заявил об отсутствии «должного отклика» ОЗХО на случившееся с Навальным

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) два с половиной месяца не дает «вразумительный ответ» на запрос МИД РФ о содействии для прояснения обстоятельств случившемся с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Предлогом стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств декларированного Берлином «отравления» блогера.

МИД РФ заявил, что «рассчитывал на совсем иную реакцию» ОЗХО.

Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь «в заложниках» у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше.

Эксперты ОЗХО в октябре подтвердили выводы Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Из-за этого страны Евросоюза ввели санкции в отношении ряда силовиков и чиновников Кремля.

Россия отрицает причастность к отравлению Навального. В Кремле заявляют, что анализы, взятые у политика в Омске, не показали наличия отравляющих веществ.