Московскому «Главклубу» пригрозили миллионным штрафом из-за зрителей без масок на концерте «Кровостока»

Московской концертной площадке «Главклуб» грозит штраф до одного миллиона рублей из-за нарушений санитарных норм, выявленных вечером 19 декабря на выступлении группы «Кровосток». Об этом заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский.

По его словам, в ходе концерта инспекция выявила, что 50% посетителей концерта не соблюдали перчаточно-масочный режим, а также нарушали социальную дистанцию.

Штраф заведениям за нарушение антикоронавирусных мер составляет до 300 тысяч рублей, но в случае нанесения ущерба здоровью санкции могут вырасти до миллиона рублей, либо заведения могут закрыть на 90 дней по решению суда.

Из-за введенных ограничительных мер посещения развлекательных мероприятий в Москве концерт «Кровостока» был разделен в «Главклубе» на два мероприятия в начале и середине декабря. Претензий к заведению по поводу первого выступления группы не возникало.

О том, с какими проблемами концертным промоутерам приходится сталкиваться во время пандемии, гендиректор «Главклуба» Игорь Тонких рассказывал в одном из выпусков нашего подкаста «Творческие планы».

Ранее в Москве за несоблюдение санитарных норм закрывали клубы Adrenaline Stadium и «Известия Холл». В Петербурге на 480 тысяч рублей оштрафовали руководство Ледового дворца за нарушения на концерте рэпера Басты. В Красноярске после концерта певицы Zivert оштрафовали на 200 тысяч рублей площадку «Гранд холл Сибирь».