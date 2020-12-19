Минюст США: сотрудник Zoom прерывал видеоконференции о протестах на площади Тяньаньмэнь по поручению властей Китая

Власти США обвинили сотрудника сервиса видеоконференций Zoom Синьцзян Цзиня в травле и передаче личных данных правительству Китая. Обвинительное заключение опубликовано на сайте Минюста США.

По версии американских властей, Цзинь, живущий в Китае, в 2020 году прервал по меньшей мере четыре видеоконференции, посвященные 31-й годовщине . Большинство конференций организовали жители США, среди которых были участники протестов на Тяньаньмэнь.

Цзинь и его сообщники отслеживали видеоконференции на политические и религиозные темы, нежелательные для правительства Китая, с января 2019 года. Кроме того, Цзинь передавал китайским властям информацию (например, IP-адреса и адреса электронной почты) об интересующих их пользователях Zoom — в том числе живущих за пределами Китая.

В обвинительном заключении не упоминается Zoom. Но компания заявила, что Цзинь был их сотрудником. Его обязанности заключались во взаимодействии с китайскими властями. Он был уволен после внутреннего расследования за нарушение корпоративной политики. Компания добавила, что сотрудничает с регулирующими органами США в рамках расследования.

Летом 2020 года Axios сообщил, что Zoom заблокировал аккаунт группы китайско-американских активистов после проведения конференции о протестах на Тяньаньмэнь. Тогда компания объяснила блокировку аккаунта Zoom необходимостью соблюдать «местные законы». В Китае запрещено публично обсуждать случившееся на Тяньаньмэнь.

Zoom придумал бизнесмен из Китая Эрик Юань. Этот сервис стал самым популярным средством связи во время пандемии, но столкнулся с вопросами по поводу безопасности. В частности, власти США утверждали, что администрация Zoom долгое время лгала пользователям об использовании сквозного шифрования, на самом деле предоставляя более низкий уровень защиты.