В Москве сотрудники ФСБ задержали следователя СК. Его подозревают в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

Следственный комитет при поддержке ФСБ задержал сотрудника СК Левона Агаджаняна, расследовавшего дело о перестрелке в башне «Око» в комплексе «Москва-Сити». Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

17 ноября 2017 года в башне «Око» в комплексе «Москва-Сити» произошла перестрелка, в которой погиб один человек, а еще пятеро получили ранения. В конфликте участвовали охранники бывшего акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева и бизнесмена Дмитрия Павлова, которого «Коммерсант» в 2012 году называл «одним из лидеров измайловской ОПГ». Поводом для стрельбы называют конфликт на парковке у небоскреба.

Как сообщил источник РБК, Агаджаняна подозревают в том, что он подменил гильзы на месте преступления — как напоминает издание, после перестрелки были найдены 15 гильз и только восемь пуль.

Дело заведено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (285 УК РФ) и фальсификации доказательств (303 УК РФ). В суд уже направлено ходатайство об аресте следователя.

В 2019 году Левон Агаджанян и шесть других следователей написали заявления об отставке — неофициально это связывалось с расследованием перестрелки. По данным СМИ, претензии к следователям появились после того, как они переложили ответственность за конфликт с охраны одного из бизнесменов на бойца Росгвардии.