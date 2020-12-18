Арбитр, избитый Романом Широковым, потребовал от футболиста полмиллиона рублей

В мировой суд московского района Сокольники, рассматривающий уголовное дело об избиении футбольного арбитра бывшим игроком сборной России Романом Широковым, заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда потерпевшему.

Как сообщает ТАСС, ознакомившийся с иском, арбитр Никита Данченков потребовал от футболиста компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

В документе говорится, что Данченков после избиения проходил длительное лечение, но его здоровье до конца не восстановилось, в частности, его мучают головные боли. Кроме того, у потерпевшего возникли проблемы с работой, поскольку из-за долгой реабилитации его уволили из академии начальной футбольной подготовки. Также Данченков считает, что инцидент с избиением нанес вред его профессиональной репутации, поскольку матч транслировался в СМИ и интернете.

Инцидент с избиением арбитра произошел 10 августа во время любительского матча между командами телеканала «Матч ТВ» и творческого объединения «Ничего обычного». Широков, выступавший за «Матч ТВ», получил красную карточку, после чего ударил судью Никиту Данченкова по голове, а когда тот упал, нанес ему еще удар ногой. Футболиста остановили другие игроки. Позже он принес извинения арбитру.

В отношении Широкова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.

За свою спортивную карьеру Роман Широков выступал за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. С 2008 по 2016 год он играл в сборной России, причем последние два года был ее капитаном.