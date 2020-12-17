Полиция начала проверку по заявлению об угрозах Поклонской
Источник: ТАСС
Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Поклонская в заявлении указала, что кто-то занимается «незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни».
«Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка», — сказал источник ТАСС.
По данным собеседника агентства, Поклонская полагает, что к ее преследованию имеет отношение запрещенная в России организация «Правый сектор».