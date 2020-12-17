Полиция начала проверку по заявлению об угрозах Поклонской

Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Поклонская в заявлении указала, что кто-то занимается «незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни».

«Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка», — сказал источник ТАСС.

По данным собеседника агентства, Поклонская полагает, что к ее преследованию имеет отношение запрещенная в России организация «Правый сектор».

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