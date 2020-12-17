Поездка по «Тройке» в московском метро подорожает до 42 рублей с 1 января
Источник: Дептранс Москвы
Стоимость одной поездки в общественном транспорте Москвы по карте «Тройка» с 1 января увеличится на 2 рубля и достигнет 42 рублей. Об этом сообщает департамент транспорта города.
При оплате банковской картой стоимость поездки тоже увеличится на два рубля — с 44 до 46 рублей. Билет «Единый» на одну поездку подорожает до 60 рублей с 57.
Билет на 70 поездок на календарный месяц будет стоить 3000 рублей.
В 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6%. Но мы сохранили стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, а изменения остальных тарифов сделали минимальными.