Поездка по «Тройке» в московском метро подорожает до 42 рублей с 1 января

Стоимость одной поездки в общественном транспорте Москвы по карте «Тройка» с 1 января увеличится на 2 рубля и достигнет 42 рублей. Об этом сообщает департамент транспорта города.

При оплате банковской картой стоимость поездки тоже увеличится на два рубля — с 44 до 46 рублей. Билет «Единый» на одну поездку подорожает до 60 рублей с 57.

Билет на 70 поездок на календарный месяц будет стоить 3000 рублей.