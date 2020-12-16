В Курске завели дело о смерти 14 человек с коронавирусом после поломки кислородного оборудования

В Курске после поломки кислородного оборудования в одном из медицинских учреждений умерли 14 человек с коронавирусом. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает ТАСС.

СК завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В деле пока нет фигурантов.

По данным прокуратуры, в начале ноября в реанимации больницы обнаружили неисправность в газификаторе, который автоматически подает кислород. После этого 40 человек, находившихся в реанимации, перевели в другие медучреждения Курска.

Администрация города говорила, что при транспортировке ни один из пациентов не умер, пишет ТАСС. В прокуратуре отметили, что 14 человек умерли в течение нескольких дней. Они были в тяжелом состоянии.

В октябре 2020 года в Ростове-на-Дону несколько человек с коронавирусной инфекцией, по данным портала 161.ru, «задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом». СК завел дело по факту смерти пяти пациентов, предполагаемых причин смерти в ведомстве не назвали.

Минпромторг говорил, что четверть регионов России испытывает проблемы с медицинским кислородом.