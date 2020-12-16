Twitter закроет сервис видеотрансляций Periscope

Сервис видеотрансляций Periscope, принадлежащий Twitter, прекратит работу и исчезнет из магазинов мобильных приложений 31 марта 2021 года.

Команда проекта заявила, что популярность Periscope за последние два года сильно снизилась, а само приложение уже некоторое время находится в «неустойчивом режиме обслуживания».

С 15 декабря в Periscope уже отключена возможность создавать новые учетные записи. До апреля пользователи могут скачать архив своих трансляций. После закрытия сервиса они останутся доступными для просмотра на сайте periscope.tv/periscopeco.

Для проведения видеотрансляций в соцсети вместо Periscope можно воспользоваться встроенной функцией Twitter Live.

Компания Twitter приобрела Periscope в 2014 году за 120 миллионов долларов.