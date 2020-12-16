Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с клубом по окончании сезона. Об этом он сообщил после того, как «Спартак» проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1:3.

Последние несколько недель писали о новом контракте. Вчера я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае. Это было самое трудное решение в моей карьере.

Тедеско отметил, что в «Спартаке» сложилась «потрясающая атмосфера, но ситуация с коронавирусом вносит изменения». «Когда я подписывал контракт, семья могла летать ко мне, я к ним», — объяснил он.

Немецкий тренер итальянского происхождения Доменико Тедеско объявил о своем решении спустя четыре дня после матча 18-го тура российского футбольного чемпионата, когда «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 0:1. Тогда у Тедеско произошел конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным, которого он обвинил в проявлении национализма. Якобы Бородин обматерил Тедеско и призвал его покинуть Россию, «так как это не его страна». Сам Бородин заявил, что разговаривал с Тедеско, когда тот эмоционально отреагировал на пропущенный гол. «Я его просто немножко поставил на место, чтобы он успокоился и понял, что находится в гостях [в „Сочи“]», — объяснял Бородин.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до мая 2021 года. До назначения в «Спартак» Доменико Тедеско два сезона проработал в немецком «Шальке». Его уволили в марте 2019 года после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов со счетом 0:7.