«Аэрофлот» связал катастрофу суперджета в Шереметьево с некорректной работой тренажера для пилотов

«Аэрофлот» связал самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году с некорректной работой тренажера для пилотов. Об этом представитель «Аэрофлота» заявил на совещании в Ространснадзоре, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания.

По словам представителя авиакомпании, поведение тренажера для пилотов SSJ-100 в direct mode (ручной режим, то есть, без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях. Поэтому для экипажа рейса условия аварийной посадки в «Шереметьево» оказались неожиданными.

В протоколе совещания в Ространснадзоре также отмечается, что осенью 2019 года эксперты Росавиации, Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Европейского агентства авиационной безопасности тестировали тренажер SSJ100, установленный в «Шереметьево», и признали его годным.

Представитель корпорации «Иркут» (ее филиал «Региональные самолеты» производит SSJ-100) заявил, что авиалайнера имеет сертификацию авиавластей России и Европы, на нем прошли подготовку сотни пилотов, и к нему раньше никогда не было претензий.

Представители других авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ100, — «Ираэро», «Северстали» и Red Wings — подтвердили «Ведомостям», что жалоб по работе тренажеров у них нет.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пока не публиковал окончательный отчет о катастрофе в Шереметьево. В предварительном отчете однозначных выводов о причинах аварийной посадки нет.

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