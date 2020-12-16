«Аэрофлот» связал катастрофу суперджета в Шереметьево с некорректной работой тренажера для пилотов

«Аэрофлот» связал аварийную посадку самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году с некорректной работой тренажера для пилотов. Об этом представитель «Аэрофлота» заявил на совещании в Ространснадзоре, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания.
По словам представителя авиакомпании, поведение тренажера для пилотов SSJ-100 в direct mode (ручной режим, то есть, без помощи автоматики) кардинально отличается от пилотирования самолета в реальных условиях. Поэтому для экипажа рейса условия аварийной посадки в «Шереметьево» оказались неожиданными.
В протоколе совещания в Ространснадзоре также отмечается, что осенью 2019 года эксперты Росавиации, Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Европейского агентства авиационной безопасности тестировали тренажер SSJ100, установленный в «Шереметьево», и признали его годным.
Представитель корпорации «Иркут» (ее филиал «Региональные самолеты» производит SSJ-100) заявил, что тренажер авиалайнера имеет сертификацию авиавластей России и Европы, на нем прошли подготовку сотни пилотов, и к нему раньше никогда не было претензий.
Представители других авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ100, — «Ираэро», «Северстали» и Red Wings — подтвердили «Ведомостям», что жалоб по работе тренажеров у них нет.
«Аэрофлот» давно ведет спор с производителем о причинах трагедии, защищая свои интересы и свою программу подготовки пилотов, говорят три источника «Ведомостей», близких к ОАК и к эксплуатирующим самолет компаниям. Усомнившись в качестве тренажера, перевозчик в очередной раз отводит подозрения от себя, говорят собеседники. Источник в группе «Аэрофлот» сообщил, что компания ранее не указывала производителю на проблему с тренажером, так как случаев полета в direct mode было всего шесть за почти 10 лет эксплуатации лайнера, поэтому «летчики не могли вспомнить свои ощущения в полете и соотнести их с поведением тренажера».
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пока не публиковал окончательный отчет о катастрофе в Шереметьево. В предварительном отчете однозначных выводов о причинах аварийной посадки нет.
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