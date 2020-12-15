Самолет МС-21 корпорации «Иркут» совершил первый полет с российским двигателем

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, созданием которого занимается «Иркут», совершил первый полет с двигателем российского производства.

Самолет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех», в которую входит «Иркут», вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода и провел в воздухе 1 час 25 минут.

Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет Ростех

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал полет «результатом объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14». Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что полет МС-21 с российским двигателем — результат «последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей».

Самолет МС-21 совершил первый полет в мае 2017 года. Его планируют выпускать как с российским двигателем ПД-14, так и с американскими PW1400G. Заказы на МС-21, как сообщалось ранее, уже оформили «Аэрофлот», Red Wings, «Ираэро» и несколько крупных российских лизинговых компаний.

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