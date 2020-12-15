Бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан запросили 18 лет колонии по делу о шпионаже

Гособвинение попросило приговорить бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, к 18 годам колонии общего режима. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Иван Павлов.

Срок Цуркан запросили на прениях сторон в Мосгорсуде. Процесс проходит в закрытом режиме, материалы дела имеют гриф «гостайна».

Цуркан задержали в июне 2018 года. По версии ФСБ, она с 2004 года была агентом молдавской разведки. В 2015 году она якобы передала молдавским спецслужбам проект документа Минэнерго РФ о международном сотрудничестве российских энергетических компаний.

Цуркан отрицает вину, адвокаты говорят, что часть улик в деле фальсифицированы, а обвинение неконкретно: не ясно, как, где и когда Цуркан якобы передала секретные сведения, каким образом получила вознаграждение, а также каковы были ее мотивы.