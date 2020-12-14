Суд отменил штраф хоспису «Дом с маяком». Дело о нарушении порядка оборота наркотических средств закрыли

Мосгорсуд отменил штраф в размере 200 тысяч рублей, выписанный детскому хоспису «Дом с маяком» за нарушение порядка оборота наркотических средств.

Административное дело в отношении медицинского учреждения закрыто за малозначительностью правонарушения, сообщает РИА Новости.

В конце ноября в хосписе «Дом с маяком» прошла внеплановая проверка МВД, по итогам которой были выявлены нарушения при ведении журнала учета наркотических препаратов. На хоспис завели дело по статье 6.16 КоАП, по которой учреждению грозил штраф до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности.

10 декабря Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал хоспис на 200 тысяч рублей. Однако уже на следующий день Генпрокуратура опротестовала это решение.

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