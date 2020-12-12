Верховный суд США отклонил иск штата Техас о признании результатов выборов президента недействительными

Верховный суд США отклонил иск, поданный прокурором штата Техас, с требованием признать недействительными результаты выборов президента в четырех колеблющихся штатах — Джорджии, Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.

В иске прокурор Техаса настаивал, что указанные штаты нарушали правила обработки бюллетеней, что сделало возможным массовые фальсификации. Во всех этих штатах с небольшим перевесом победил Джо Байден.

Верховный суд счел, что Техас в своем иске не смог показать «юридически обоснованный интерес к проведению выборов в других штатах».

Иск Техаса был поддержан еще 17 штатами, губернаторами которых являются республиканцы, а также действующим президентом Дональдом Трампом, проигравшим выборы.

Дональд Трамп спустя более чем месяц после голосования отказывается признать свое поражение. Его юристы со дня выборов подали в суды десятки различных исков с требованием пересчета голосов или отмены результатов. Были удовлетворены только несколько из них — и какого-то значимого влияния на итоги это не оказало.

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков должна будет официально утвердить победу Джо Байдена.